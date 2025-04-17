TFF Takım Sayısını Düşürüyor - Son Dakika
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TFF Takım Sayısını Düşürüyor

TFF, liglerdeki takım sayısını 2027-2028 sezonuna kadar 120'ye indirecek.

17.04.2025 15:31
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden takım sayısını 2027-2028 sezonuna kadar 120'ye düşürecek.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar duyurulurken, profesyonel liglerin 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle Kulüpler Birliğinin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik talebiyle 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısının 145'e çıktığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır. Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

Süper Lig'in, önümüzdeki sezondan itibaren 18 takımla oynanacağı bildirilirken, 1. Lig'de ise önümüzdeki sezon 20 takımın, 2026-2027 sezonu itibarıyla ise 18 takımın yer alacağı açıklandı.

TFF, 2. Lig'de bu sezon 36 olan takım sayısının önümüzdeki sezon 37, bir sonraki sezon ise 38 olacağını duyurdu. 2. Lig maçlarının 2027-2028 sezonu itibarıyla yeniden 36 takımla oynanacağı kaydedildi.

Duyuruda takım sayısındaki en fazla düşüşün 3. Lig'de yaşanacağı belirtildi. 64 olan takım sayısının önümüzdeki sezon aynı kalacağı, 2026-2027 sezonunda 54'e, 2027-2028 sezonunda ise 48'e düşürüleceği açıklandı.

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Kaynak: AA

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