TFF VAR Kadrosunu Genişletiyor - Son Dakika
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TFF VAR Kadrosunu Genişletiyor

TFF, VAR hakem kadrosunu genişletmek için eğitim programı başlattı, Joao Capela koordinatör oldu.

13.09.2024 23:43
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında görev yapabilecek yetkinlikte ve yeterlikte Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunu genişletmek, ayrıca halen VAR görevi alan hakemlerin gelişimini sağlamak amacıyla, TFF VAR Danışmanı Joao Capela koordinatörlüğünde bir program başlatıldığını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig ve TFF Trendyol 1. Lig müsabakalarında görev yapabilecek yetkinlikte ve yeterlikte Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunu genişletmek, ayrıca halen VAR görevi alan hakemlerin gelişimini sağlamak amacıyla, TFF VAR Danışmanı Joao Capela koordinatörlüğünde bir program başlatılmıştır. Bu program çerçevesinde bu haftadan itibaren TFF Trendyol Birinci Lig müsabakalarında AVAR 2 uygulaması ile programa dahil edilen hakemlerin gelişimi takip edilecektir.

AVAR 2 olarak görev yapacak hakemler Joao Capela ile katıldıkları eğitim programlarına ek olarak ilk önce AVAR 2 olarak, devamında ise AVAR olarak görev yapıp VAR görevi için hazırlanacaklardır. AVAR 2 olarak görevlendirilen hakemler; görevleri sırasında karar aşamasında yer almayacak olup, tamamen eğitim amaçlı canlı müsabaka ortamında gözlem yapacaklardır.

Programın devamıyla kadronun genişletilmesi ve rekabet ortamının sıcak tutulması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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