TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

25.02.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Sivasspor - Konyaspor müsabakasının 76. dakikasında konuk ekip atağında hakem Zorbay Küçük, Uros Radakovic'in topa elle müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. VAR, hakem Küçük'e bu pozisyon için sahada inceleme uyarısında bulundu. Pozisyonu izleyen Küçük, Radakovic'in 'elle ihlali'ni tespit ederek sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçının 83. dakikasında konuk takımın bulduğu gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kayatepe, da Costa'nın Petrusenko'ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Nuno da Costa da sarı kart gördü.

Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının 90+3. dakikasında kaleci Kenan Piric'in kurtarışı sonrası Mamadou Fall son çizgide dokundu ve top dışarı çıktı. Potansiyel penaltı incelemesi önerisi alan hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu izledi. Kayatepe, Veysel Sarı'nın Fall'a kontrolsüz hareketi nedeniyle penaltı kararı verdi.

Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 65. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken hakem Ozan Ergün VAR uyarısı sonrası kenara geldi. Pozisyonu izleyen Ergün, Adana Demirspor cezahasında Arda Okan'ın topa elle temasını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Teknoloji, Futbol, Yaşam, Hukuk, Oyun, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
08:30 Finale günler kaldı Eski oyuncusu Yalı Çapkını’na geri dönüyor Finale günler kaldı! Eski oyuncusu Yalı Çapkını'na geri dönüyor
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:38 Güney Kore’de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı Güney Kore'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 21:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.