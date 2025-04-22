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TFF VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Süper Lig 32. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı; önemli pozisyonlar ve kararlar detaylandırıldı.

22.04.2025 22:32
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- TFF, Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 32. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Hatayspor - Konyaspor müsabakasının 14. dakikasında ev sahibinin golü sonrası hakem Halil Umut Meler'e sahada inceleme önerisi yapıldı. VAR monitörüne giden Meler, pozisyonun başlangıcında Bilal Boutobba'nın elle oynadığı tespit ederek golü iptal etti.

- Galatasaray - Bodrum FK maçının 42. dakikasında Gabriel Sara ceza sahasında yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan sahada inceleme önerisi olan Türkmen kenara geldi. VAR, "21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale" açıklamasını yaparken, Türkmen ise, "Tamam topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok. Penaltıyı iptal edeceğim. ve beyaz takım için hakem atışı vereceğim" dedi. Sahaya dönen hakem Türkmen, penaltıyı iptal etti.

- Kasımpaşa - Sivasspor mücadelesinin 37. dakikasında duran top sonrası Kasımpaşa ceza sahasında kırmızı-beyazlı oyuncular hakem Ali Şansalan'a penaltı için itirazda bulundu. VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu izleyen Şansalan, Opoku'nun ceza sahasında topa elle müdahalesi gerekçesiyle Sivasspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Kasımpaşa - Sivasspor maçının 90+5. dakikasında hakem Ali Şansalan, VAR'dan 'potansiyel penaltı sebebiyle sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu izleyen Şansalan, Kasımpaşalı oyuncu Fall'ın, Uğur Çiftçi tarafından düşürüldüğü gerekçesiyle sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

- Başakşehir - Gaziantep FK müsabakasının 24. dakikasında Başakşehir, Yusuf Sarı ile golü buldu. Video Yardımcı Hakem, Zorbay Küçük'e 'Hücum oyuncusunun ofsayt pozisyonunu kontrol etmek için sahada inceleme önerisi' aldı. Son oyuncusunun kaleciye yakın olduğu ve kalecinin görüşünü kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

- Başakşehir- Gaziantep FK maçının 37. dakikasında Crespo, ceza sahasında yerde kalırken ev sahibi takım penaltı bekledi. 'Potansiyel penaltı nedeniyle sahada inceleme' önerisi alan Küçük, pozisyonu izledi ve Ogün Özçiçek'in Crespo'ya temasını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- Fenerbahçe - Kayserispor maçının 76. dakikasında, sarı-lacivertliler atağı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisi aldı. VAR, topa ilk vuran kişinin hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, Çakır ise "Tamam, gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok" dedi. Sahaya dönen Çakır, Gökhan Sazdağı'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

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Kaynak: İHA

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