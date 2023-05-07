TFF yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu, gelecek sezonun planlaması yapılacak - Son Dakika
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TFF yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu, gelecek sezonun planlaması yapılacak

07.05.2023 16:40

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili tarih de veren Ekşi, "Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Yılport Samsunspor'un şampiyonluk kupasını teslim etmek için Samsun'a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR, SÜPER LİG'E RENK KATAR"

Büyükekşi, Samsun'u ve Samsunspor'u tebrik ettiğini belirtti. Büyükekşi, "Gerçekten 11 yıllık bir özlem vardı. Samsun'un yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımı vardı. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. Bugün de inşallah akşam kupasını vereceğiz. Bu kupanın başka bir özelliği de var. Biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olması. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi 100'üncü yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması, hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir Samsunspor. Fair-Play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum" dedi.

Tarih verdi! TFF Başkanından yabancı kuralı açıklaması

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise Büyükekşi, "Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu, gelecek sezonun planlaması yapılacak - Son Dakika


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