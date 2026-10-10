TFF\'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde ve bünyesinde son dönemde yaşanan istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi.

YUSUF BÜYÜK İSTİFA ETTİ

TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Yusuf Büyük, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Büyük, 30 Temmuz 2024’ten bu yana yürüttüğü görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında Türk futbolundaki mevcut tartışmalı ortama da değinen Büyük, federasyon yönetiminin seçim kararı alması gerektiğine vurgu yaptı.

Yusuf Büyük'ün o açıklaması:

''30 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Türk futbolunun son dönemde içinde bulunduğu tartışmalı ortamın sona ermesi, güven duygusunun yeniden güçlenmesi ve futbolun asli gündemine dönebilmesi için mevcut yönetimin seçim kararı almasının önemli bir adım olacağına inanıyorum.''