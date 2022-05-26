TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu

26.05.2022 14:45
TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Golf Turu'nda sezonu erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, kadınlarda ise İrem Demir şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Golf Turu'nda sezonu erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, kadınlarda ise İrem Demir şampiyon olarak tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9 ayak üzerinden oynanan turnuvanın son ayağı İstanbul'da TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı.

Toplam 12 kulüpten 21 sporcunun katıldığı son ayak sonucunda şampiyonluğa erkeklerde İbrahim Tarık, kadınlarda ise İrem ulaştı.

Erkeklerde ikinci sırayı Can Gürdenli, üçüncülüğü ise Berk Çelik elde etti. Kadınlarda ise Sude Bay ikinci, Zeynep Süalp üçüncü oldu.

YORUMLAR
500
TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı İstanbul'da başladı TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı İstanbul'da başladı Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi
Kaynak: AA

Şampiyon, Türkiye, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement