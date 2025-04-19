Thomas Reis: Üçüncülüğü Koruma Hedefi - Son Dakika
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Thomas Reis: Üçüncülüğü Koruma Hedefi

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Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligde üçüncülüğü koruma hedeflerini sürdürüyor.

19.04.2025 16:42
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- Thomas Reis: "Hedefimiz üçüncülüğü korumak"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

"Sözleşmem devam ediyor, kulüp de benimle devam etmek isteyecek mi lig sonu göreceğiz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ana hedeflerinin üçüncü sıradaki konumlarını korumak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 32. haftaya üçüncü sırada giren Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, pazartesi günü oynayacakları Alanyaspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Son haftalardaki kötü sonuçları değerlendiren Reis, hedeflerinin ligi üçüncü sırada bitirmek olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz bu saatten sonra son 6 maç için kesinlikle işleri yoluna koymak. Önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan kalan 6 maçta göstermek. Birçok takımla bir yarış içerisindeyiz. Biz ise kendi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Tabii lig bitiminde nerede tamamlayacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz üçüncü sırada bulunmuş olduğumuz sırayı korumak"

Üçüncülük yarışı hakkındaki soruya Thomas Reis, "Şimdi tamamen bir sonraki karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Evet son maçlarda istemediğimiz sonuçları aldık. Ligin geri kalan kısmında ise kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz. Son maçımızı Galatasaray'a karşı oynadık ve çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Zor bir karşılaşmaydı. Alanyaspor ve Bodrum FK maçları da kesinlikle zor olacaktır. Çünkü küme düşme hattında ya da hattına yakın olmaları hasebiyle o karşılaşmalarda kesinlikle zor geçecektir. Bizim de çok iyi bir savaş vermemiz gerekiyor. Ligdeki pozisyonumuzla alakalı ya da üçüncü, dördüncü veya dediğiniz gibi beşinci sırada bitirmekle alakalı şansımızı değerlendirebiliriz. Ama biz takım olarak kesinlikle hedefimiz üçüncü sırada bulunmuş olduğumuz sırayı korumak ve bu şekilde devam etmek. Şu an açıkçası bu konuyla alakalı konuşmanın doğru bir zaman olduğu düşüncesinde değilim" diye cevap verdi.

"Sözleşmem devam ediyor, kulüp de benimle devam etmek isteyecek mi lig sonu göreceğiz"

Gelecek sezon da Samsunspor ile devam edip, etmeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Thomas Reis, "Sözleşmemi zaten biliyorsunuz, 1+1 şeklinde bir sözleşmem var. Sözleşmem devam ediyor. Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek. Tabii sezon başında beklentiler farklıydı. Şimdi ise beklentiler çok daha yüksek ve bizim de hedefimiz kesinlikle bu hayalleri, çok yaklaşmışken gerçekleştirmek. Hedefimiz de dediğim gibi bizim için önemli olan ligi güzel yerde bitirmek. Bizim için bir sonraki karşılaşmayı kazanmak da çok önemli. Mümkünse üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Lig bittikten sonra tabii gelecek seneyle alakalı konuşabiliriz. Son oynamamız gereken 6 karşılaşma var ve almamız gereken puanlar var. Tabii alacağımız puanlarla da umarım son oynamış olduğumuz 3 karşılaşmadan almış olduğumuz mağlubiyetleri unutabiliriz diye ümit ediyorum. Bu da çok önemli. Kulübümüz benimle devam etmek istiyor mu, istemiyor mu, bu da çok çok önemli" şeklinde konuştu.

Reis, konuşmasının sonunda ise sakatlı bulunan oyunculardan Marc Bola'nın takıma katıldığını, Bennasser ve Celil Yüksel'in ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Thomas Reis: Üçüncülüğü Koruma Hedefi - Son Dakika

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