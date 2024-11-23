THY, Aras Kargo'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

THY, Aras Kargo'yu 3-1 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 ile geçti.

23.11.2024 21:17
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Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)

Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)

Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23

Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor THY, Aras Kargo'yu 3-1 Yendi - Son Dakika

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