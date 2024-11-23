Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)
Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)
Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23
Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › THY, Aras Kargo'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
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