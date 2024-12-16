THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya konuk olacak; Anadolu Efes, Kızılyıldız ve Partizan'ı ağırlayacak.

16.12.2024 09:46
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Ligde 16. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günleri oynanacak.

Fenerbahçe Beko, haftayı deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertliler, yarın 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona'ya İspanya'da konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 19 Aralık Perşembe günü ise Fransa'da lider Paris Basketbol ile Avrupa Ligi tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise Sırbistan temsilcilerini bu hafta içi İstanbul'da ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'ı, 20 Aralık Cuma günü de Partizan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının TSİ programı ve son puan durumu şöyle:

16. hafta

Yarın:

21.00 Monaco- Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika- Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol- Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

17. hafta

19 Aralık Perşembe:

20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)

22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)

22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Segafredo Arena)

22.15 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)

22.30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)

23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)

Puan durumu:

TakımOGMAYAvP
1Paris Basketbol15114130412426226
2Monaco15105130212148825
3Bayern Münih15105134513133225
4Fenerbahçe Beko1510511831175825
5Olympiakos1596127312185524
6EA7 Emporio Armani Milan1596131612863024
7Zalgiris1596115011311924
8Kızılyıldız1587126012164423
9Anadolu Efes1587127012442623
10Panathinaikos AKTOR158712601257323
11Barcelona158712611262-123
12Partizan1578122412131122
13Real Madrid156912271232-521
14Baskonia156911651196-3121
15LDLC ASVEL156912391286-4721
16Maccabi Playtika1541112681322-5419
17Virtus Segafredo Bologna1531212031267-6418
18ALBA Berlin1531211831359-17618

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Barcelona, Basketbol, Partizan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika

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