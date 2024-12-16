THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Ligde 16. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günleri oynanacak.

Fenerbahçe Beko, haftayı deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertliler, yarın 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona'ya İspanya'da konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 19 Aralık Perşembe günü ise Fransa'da lider Paris Basketbol ile Avrupa Ligi tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise Sırbistan temsilcilerini bu hafta içi İstanbul'da ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'ı, 20 Aralık Cuma günü de Partizan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının TSİ programı ve son puan durumu şöyle:

16. hafta

Yarın:

21.00 Monaco- Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika- Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol- Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

17. hafta

19 Aralık Perşembe:

20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)

22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)

22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Segafredo Arena)

22.15 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)

22.30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)

23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)

Puan durumu:

Takım O G M A Y Av P 1 Paris Basketbol 15 11 4 1304 1242 62 26 2 Monaco 15 10 5 1302 1214 88 25 3 Bayern Münih 15 10 5 1345 1313 32 25 4 Fenerbahçe Beko 15 10 5 1183 1175 8 25 5 Olympiakos 15 9 6 1273 1218 55 24 6 EA7 Emporio Armani Milan 15 9 6 1316 1286 30 24 7 Zalgiris 15 9 6 1150 1131 19 24 8 Kızılyıldız 15 8 7 1260 1216 44 23 9 Anadolu Efes 15 8 7 1270 1244 26 23 10 Panathinaikos AKTOR 15 8 7 1260 1257 3 23 11 Barcelona 15 8 7 1261 1262 -1 23 12 Partizan 15 7 8 1224 1213 11 22 13 Real Madrid 15 6 9 1227 1232 -5 21 14 Baskonia 15 6 9 1165 1196 -31 21 15 LDLC ASVEL 15 6 9 1239 1286 -47 21 16 Maccabi Playtika 15 4 11 1268 1322 -54 19 17 Virtus Segafredo Bologna 15 3 12 1203 1267 -64 18 18 ALBA Berlin 15 3 12 1183 1359 -176 18

Kaynak: AA