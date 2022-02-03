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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

03.02.2022 16:29
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally - Son Dakika Spor


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