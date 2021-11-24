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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı - Son Dakika

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

24.11.2021 10:18
THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 26 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisine sahne olacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Ligde Barcelona averajla zirvede yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid de ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Olimpia Milano yer alıyor. Haftaya Anadolu Efes 10., Fenerbahçe'de 15. sırada girdi. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.

Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv

20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih

20.30 Baskonia - Real Madrid

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.00 Panathinaikos - Zenit Saint Petersburg

26 Kasım Cuma

19.00 Kızılyıldız - UNICS Kazan

19.00 Monaco - Asvel

20.00 Olimpia Milano - Olympiakos

21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Euroleague, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı - Son Dakika Spor


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