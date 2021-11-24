THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 26 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisine sahne olacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Ligde Barcelona averajla zirvede yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid de ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Olimpia Milano yer alıyor. Haftaya Anadolu Efes 10., Fenerbahçe'de 15. sırada girdi. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.
Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv
20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih
20.30 Baskonia - Real Madrid
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
21.00 Panathinaikos - Zenit Saint Petersburg
26 Kasım Cuma
19.00 Kızılyıldız - UNICS Kazan
19.00 Monaco - Asvel
20.00 Olimpia Milano - Olympiakos
21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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