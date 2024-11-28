THY Voleybolda 3-0 Galip

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları deplasmanda Macaristan'ın MBH takımını 3-0 mağlup etti.
Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakayı Türk Hava Yolları, 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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