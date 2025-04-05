Tıp Öğrencileri Boksta Stresi Atıyor - Son Dakika
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Spor

Tıp Öğrencileri Boksta Stresi Atıyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencileri boks antrenmanlarıyla ders ve staj stresini atıyorlar.

05.04.2025 11:16
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, günün sonunda yaptıkları boks antrenmanlarıyla stresten uzaklaşıyor.

Tıp öğrenimi gören 10 öğrenci, 3 yıl önce spor yapmak amacıyla geldikleri ESOGÜ Spor Salonu'nda Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Eskişehir İl Başkanı ve ESOGÜ Spor Kulübünün boks antrenörü Yılmaz Ayar'la tanıştı.

Ayar'ın boks antrenmanlarını ilgiyle takip eden 10 öğrenci, bir süre sonra bu spora başlamaya karar verdi. Tıp fakültesi öğrencileri yoğun ders ve staj temposundan arta kalan vakitlerinde Ayar'la boks antrenmanlarına başladı.

Haftada 2 gün boks antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, günün stres ve yorgunluğundan boks yaparak uzaklaşıyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi stajyer doktor Kaan Yıldız, AA muhabirine, tıp eğitiminin yorgunluğunu kum torbalarını yumruklayarak attıklarını söyledi.

Arkadaş grubuyla günün stresini atarak eğlendiklerini kaydeden Yıldız, "Aslında resmi müsabakaya çıkmak da istiyoruz. Çıkan arkadaşlarımız da var. Ben şu an hobi olarak yapıyorum. Genel olarak amaç spor yapmak, enerji atmak. Öz güvenimizi arttırıyor. Onun dışında grupça çalıştığımız için de birbirimizle dayanışma içinde oluyoruz." diye konuştu.

Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Serdar Acar ise boksa 2 yıl önce başladığını belirterek, hem dersleri hem boksu bir arada götürmeye çalıştığını bildirdi.

Boksun hayatına disiplin kattığını ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Ders başarımı arttırdı. Burada yeni arkadaşlarla tanıştım. Benim için güzel sosyal aktivite oldu. Aynı zamanda kilo vermeme yardımcı oldu. Önümüzdeki sene bölgesel bir turnuvaya katılmayı düşünüyorum. Boks yaparken hiçbir şey düşünmüyorum. Düşündüğüm tek şey nasıl nefes alıp vereceğim, nasıl adımlayacağım? Zihnim çok boş oluyor. O yüzden benim için bir deşarj gibi oluyor, terapi gibi oluyor. Boksu o yüzden çok seviyorum."

"Haftaya daha zinde giriyoruz"

ESOGÜ Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Karabuç da boks sayesinde günlük hayatının düzene girdiğine dikkati çekti.

Kendisini önceye göre daha dinç hissettiğini anlatan Karabuç, "Günlük programımızı faydası oldu. Tıpçılar olarak ders yoğunluğundan çok fazla hareket etmediğimizden dolayı boks bizim için iyi oluyor. Biz biraz daha hobi amaçlı olarak, arkadaşlarımızla vakit geçirme amaçlı yapıyoruz. Spor yapınca, boksa devam edince haftanın stresini atmış oluyoruz. Daha deşarj oluyoruz. Haftaya daha zinde giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Boks antrenörü Yılmaz Ayar da tıp fakültesi öğrencilerini boks camiasına çekebilmenin kendisi için güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Tıp eğitimi ve boksun zorluk düzeyi açısından birbirine benzer olduğunu savunan Ayar, "Maşallah çocuklar ikisini de iyi götürüyorlar. Çocuklar aslında buraya geldiklerinde spor yaparak dinleniyor. Aynı zamanda öz güvenleri oturmuş oluyor. Daha sağlıklı oluyorlar. Derslerinde, stajlarında daha verimli oluyorlar. Stresten uzak oluyor. Onlara bir terapi gibi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tıp Öğrencileri Boksta Stresi Atıyor - Son Dakika

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