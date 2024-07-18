Tire 2021 FK, Serhat Baştan\'ı kadrosuna kattı

Spor

Tire 2021 FK, son olarak İnegölspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Baştan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK, transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak İnegölspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Baştan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de İnegölspor formasıyla 35 maçta 6 gol ile tamamlayan istikrarlı ve golcü kanat oyuncusu Serhat Baştan ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR