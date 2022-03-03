Tokuş: "Bütün maçlarımız final niteliğinde" - Son Dakika
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Tokuş: "Bütün maçlarımız final niteliğinde"

03.03.2022 13:44
Tokuş: "Bütün maçlarımız final niteliğinde"

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, "Kalan bütün maçları final niteliğinde değerlendiriyoruz.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, "Kalan bütün maçları final niteliğinde değerlendiriyoruz. Her maça hafta olarak ayrı ayrı bakıyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yusuf Tokuş, oynanacak olan Soma maçına ilişkin açıklamada bulundu. Tokuş, "Ligin 29. maçına çıkıyoruz. Daha önceden de belirtiğim gibi kalan bütün maçları final niteliğinde değerlendiriyoruz. Her maça hafta olarak ayrı ayrı bakıyoruz. Ligin sonuna yaklaştıkça maçlarda tabii ki heyecan mücadele zevki artıyor. Somaspor karşılaşmasından galibiyetle dönmeyi planlıyoruz. Ben her iki takım açısından güzel müsabaka olacağına inanıyorum. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kazandığımız zaman Play-Off açısından daha iyi bir durum elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ligde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah yarın Somaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Ayrıca oyuncularıma da güveniyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

Futbol Federasyonu, Sivas, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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