Tokyo\'yu 2\'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda rekor kırdı

Fuzuli:

Yüreğinize sağlık, bir kez daha uzvun değil yüreğin kazandığı başarıyı kanıtlamış oldunuz. Umarım hepsi için olmasa da çoğunlukta olan sözde milli sporcularımıza örnek olmuşsunuzdur. Ayakta alkışlıyorum…