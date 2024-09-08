Tokyo'yu 2'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Tokyo'yu 2'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor kırdı

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Türkiye, tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirdiği Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz olmak üzere 28 madalya kazandı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya alan ay-yıldızlılar, altın ve toplam madalya rekor kırdı.

08.09.2024 10:04  Güncelleme: 11:00
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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirdi. Ay-yıldızlılar, altın ve toplam madalya sayısında rekor kırdı.

6'SI ALTIN, TOPLAMDA 28 MADALYA

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, bugünkü kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda tarihi başarı elde etti. Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Toplamda ise 28 madalya alan milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı rekorla tamamladı.

Tokyo'yu 2'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris'te rekor kırdı

TOKYO'YU 2'YE KATLADI

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

TÜRKİYE'NİN MADALYALARI

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle;

  • Golbol-Golbol Kadın Milli Takım: Altın
  • Para okçuluk-Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay): Altın
  • Para yüzme-Umut Ünlü (50 metre serbest S3): Altın
  • Para yüzme-Umut Ünlü (200 metre serbest S3): Altın
  • Para tekvando-Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo): Altın
  • Para judo-İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2): Altın
  • Para okçuluk-Sadık Savaş- Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım): Gümüş
  • Para atletizm-Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20): Gümüş
  • Para atletizm-Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57): Gümüş
  • Para halter-Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo): Gümüş
  • Para halter-Besra Duman (Kadınlar 55 kilo): Gümüş
  • Para masa tenisi-Kübra Korkut (Kadınlar S7): Gümüş
  • Para tekvando-Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo): Gümüş
  • Para tekvando- Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo): Gümüş
  • Para tekvando-Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo): Gümüş
  • Para atıcılık-Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1): Gümüş
  • Para atletizm-Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20): Bronz
  • Para judo-Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1): Bronz
  • Para judo-Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2): Bronz
  • Para judo-Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1): Bronz
  • Para halter-Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo): Bronz
  • Para halter-Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo): Bronz
  • Para yüzme-Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5): Bronz
  • Para masa tenisi- Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5): Bronz
  • Para masa tenisi-Abdullah Öztürk-Nesim Turan (Erkekler Sınıf 4 çiftler): Bronz
  • Para masa tenisi-Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11): Bronz
  • Para tekvando- Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo): Bronz
  • Tekerlekli sandalye eskrim- Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi): Bronz
Tokyo\'yu 2\'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda rekor kırdı

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Son Dakika Spor Tokyo'yu 2'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • FURKAN ARIKAN: Tebrikler. Bu olimpiyatlarda gururumuzdunuz 39 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Hepinize ülke olarak yürekten teşekkür ediyoruz..Bizi gururlandirdiniz..Sağolun varolun.. 35 0 Yanıtla
  • Fuzuli: Yüreğinize sağlık, bir kez daha uzvun değil yüreğin kazandığı başarıyı kanıtlamış oldunuz. Umarım hepsi için olmasa da çoğunlukta olan sözde milli sporcularımıza örnek olmuşsunuzdur. Ayakta alkışlıyorum… 25 0 Yanıtla
  • Tc ady: Normaldir ülkenin tek başarılı olduğu şey engelli bir toplum olduk 1 20 Yanıtla
  • Buruk Ali: Tebrik ederm 16 1 Yanıtla
  • Pinar İmre: Süpersiniz hepiniz 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Gören: Helal olsun Gurur kaynağımız Allah razı olsun Sizden ?????????? 5 0 Yanıtla
  • Jacob Gur: Turkiye in gururusunuz. Tebrikler. 4 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Maşallah ülke sıralamasında kaçıncıyız ilk 10 varız herhalde. italya almanya Türkiye Holllanda böyle bir sıralama olsun 1 0 Yanıtla
  • KURU FRU: Tebrikler. Normal olimpik kadronunkileri bırakın, Bu yarışmacıların koçlarını, çalışma programlarını, motivasyon unsurlarını adapte edin. 1 0 Yanıtla
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