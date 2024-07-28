Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rekor Peşinde - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rekor Peşinde

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor. ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, şampiyonanın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak, sezonda üst üste 10 zafere ulaştı. Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini elde ederek Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak. Genel klasmanda 303 puanla lider durumundaku Red Bull sporcusu Toprak, üst üste iki yarış daha kazanarak şampiyonada yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

28.07.2024 11:17
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, şampiyonanın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak, sezonda üst üste 10 zafere ulaştı.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini elde ederek Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

Genel klasmanda 303 puanla lider durumundaku Red Bull sporcusu Toprak, üst üste iki yarış daha kazanarak şampiyonada yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

"Odaklanmış durumdayım"

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, sezona iyi başlayamadıkların ancak sonra yakaladıkları ivmeyle birinciliklerin geldiğini söyledi.

Avrupa'daki ilk yarışta aldığı birincilik sonrası şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu hissettiğini anlatan Toprak, BMW ile her çıktığı yarışı kazanmaya başladığını ifade etti.

Avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ve hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan milli motosikletçi, puan farkını açtıklarına da dikkati çekti.

Yarışı "açık ara" kazanmaya başladıklarını aktaran Toprak, "İki yarış kazanmam gerekiyor yeni bir rekor kırmak için. Şampiyonada rekor 11 birinciliği üst üste kazanma. Bu rekorları Jonathan Rea ile Alvaro Bautista yapmıştı. Kimse 12 yapmamıştı. Hedefimiz ilk önce 12 galibiyete ulaşmak." diye konuştu.

Toprak, şu an çok iyi bir ivme yakaladıklarını, rekora ulaşmak için Portekiz'deki ilk ve ikinci yarışın çok önemli olduğunu kaydetti.

Hedefine ulaştığında rahatlayacağını ve motivasyonun da artacağını dile getiren Toprak, "Şu an dünya şampiyonluğunu bile düşünmüyorum. Hedef koydum. Ondan sonra artık çok daha rahat olacağını düşünüyorum." dedi.

Toprak, çalışmalara devam ettiğini belirterek, antrenmansız hiçbir yarışa katılmadığını vurguladı.

Rekor kırdıktan sonra dünya şampiyonluğu hedefine tekrar yöneleceğini ifade eden Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz ve iyi sonuçlarla da sonlandırırız. Yeni hedefe yelken açtık. İnşallah hayalini kurduğumuz hedefe ve şampiyonluğa ulaşırız. BMW ile dünya şampiyonu olmak bizim için bambaşka olacak. Özellikle BMW tarafından bakıldığında orada bir efsane olacağız. Büyük ümitlerle yola çıktık. Diğer markalar artık BMW'yi takip etmeye başladı. Yarışlarıma ve hedefime odaklanmış durumdayım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rekor Peşinde - Son Dakika

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