Toprak Razgatlıoğlu İspanya\'da Şampiyonluk Peşinde

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında iyi sonuçlar elde ettiğini, gelecek hafta sonu İspanya'da şampiyonluğa ulaşmak istediğini belirtti.

Şampiyonanın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında iki ana yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli motosikletçi Toprak, "İstediğimiz gibi bir hafta sonu geçirdik. Sadece Superpole yarışında birinciliği son anda kaybettik. Bu tabii ki beklemediğimiz bir şeydi ama her yarışta elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Genel klasmanda en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 46 puan önünde lider durumda bulunan Toprak, şunları kaydetti:

"Özellikle uzun yarışlar bizim için çok önemli. Çünkü uzun yarışlarda daha büyük puanlar topluyoruz. Her şey Jerez'e kaldı. İlk yarışta galiba ikinci olsam bile şampiyonluğa yetiyor. Ancak biz yine orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü Ducatiler İspanya pistinde çok güçlü. İnşallah, İspanya'da şampiyonluğu kutlarız."

Şampiyonada sezonun son yarışlarına, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya ev sahipliği yapacak.