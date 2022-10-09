Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında "İkinci yarışın zor olacağını söylemiştim, ikincilik kötü değil, şampiyona için çok iyi puanlar aldık. Takımıma teşekkür ediyorum, Arjantin 'de neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de son yarışta ikinci oldu - Son Dakika

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