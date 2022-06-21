Toroslar'da yüzme kurslarının ilk dönemi başladı

Toroslar Belediyesinin, yaz spor okulları çerçevesinde düzenlediği yüzme kurslarının birinci dönemi başladı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde Çukurova Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda verilen temel yüzme eğitimleri, 7-18 yaş grubuna yönelik 3 dönem boyunca, 3'er hafta gerçekleştirilecek. Kurslar; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün verilecek.

Kursiyerler için servis imkanı

Yaklaşık bin öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var. Yüzme kursuna katılan kursiyerlerin, Olimpik Yüzme Havuzuna ulaşımı da Toroslar Belediyesinin servisleriyle yapılıyor. Çocuklar ve gençler, ikamet ettikleri mahallede belirlenen noktalardan servislerle alınarak kursa götürülüyor.

İkinci ve üçüncü dönem kurs kayıtları devam ediyor

Bugün başlayan yüzme kursunun birinci etabı, 8 Temmuz'da sona erecek. İkinci dönem kurslar 19 Temmuz-6 Ağustos, 3'üncü dönem kurslar ise 9-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yüzme kursuna katılmak isteyenler, 27 Haziran Pazartesi gününden itibaren, belediye ana hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelere yatırdıkları 60 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğrafla birlikte Olimpik Yüzme Havuzunda kayıtlarını yaptırabilecek.

Şehit ve gazilerin birinci derece yakınları, kurslardan ücretsiz faydalanacak. Toroslar Belediyesi personelinin birinci derece yakınlarına da yüzde 50 indirim uygulanacak.

"Toroslar'da yüzme bilmeyen kalmayacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurslara gösterilen yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yüzme eğitimleri ile milli yüzücüler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız, yıl boyunca çalıştılar ve yaz tatiline girdiler. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareketle çocuklarımızın, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu kurslarımızı düzenliyoruz. Kurslarımızda, çocuklarımızı, gençlerimizi ailemizin bir ferdi olarak ağırlıyoruz. Onlara spor kültürünü de kazandırmayı amaçlıyoruz. Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. İnanıyorum ki, bu çocuklarımızın arasından birçok Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak" dedi.

Başkan Yılmaz, havuz ve çevresinde hijyenik şartlara büyük önem verdiklerinin altını çizerek, çocuklarını bilinçli bir şekilde spor aktivitelerine yönlendiren ailelere de teşekkür etti. - MERSİN