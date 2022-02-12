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Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı - Son Dakika

Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı

12.02.2022 17:17
Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı

Tour Of Antalya 2022'nin Aspendos-Termessos tırmanış etabını kazanan Jacob Hindsgaul Madsen, "Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı.

Tour Of Antalya 2022'nin Aspendos-Termessos tırmanış etabını kazanan Jacob Hindsgaul Madsen, "Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı. Ben de onlar için sonunu getirdim" dedi.

Tour Of Antalya 2022'nin 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos tırmanış etabını kazanan Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen, yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Madsen, Genel Ferdi Klasman liderliğine yükselmesi ve bununla birlikte iki mayonun sahibi olmasıyla ilgili olarak, "Daha önce gençlerde bir mutlu son tatmıştım. Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı. Ben de onlar için sonunu getirdim. Gençlik günlerimden beri bir yokuşçu olduğumu fark ettim. Etapların sonunda yokuş sprinti atabiliyorum. 20 kişiyle finişe gelince etabı kazanacağımı anladım. Son viraja ilk beşte girmeliydim, onu da başardım. Yarın düz etap olacak. Sanırım formayı korurum. Ancak kaza olmaması gerekli" ifadelerini kullandı.

TOUR OF ANTALYA'DA MAYOLARIN DAĞILIMITour of Antalya'nın Aspendos-Termessos tırmanış etabının sona ermesiyle birlikte yeni mayo dağılımı da belli oldu. Etabı kazanan Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükselerek Magento mayonun sahibi oldu. Madsen ayrıca sprint klasmanı liderine verilen sarı mayonun da sahibi konumunda yer aldı. Dağların Kralı mayosunu Felbermayr Simplon Wels takımın'dan Daniel Turek elde etti. İklim Değişikliği Farkındalığı mayosu ise Win Sungod takımından Jacob Scott'un oldu.

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Aspendos, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı - Son Dakika
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