Tour of Türkiye'ye yabancı basından tam not - Son Dakika
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Tour of Türkiye'ye yabancı basından tam not

16.04.2022 23:11
Tour of Türkiye'ye yabancı basından tam not

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) takip etmek için dünyanın dört bir yanında ülkeye gelen yabancı basın mensupları, yarış kalitesi ve organizasyona tam not verdi.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) takip etmek için dünyanın dört bir yanında ülkeye gelen yabancı basın mensupları, yarış kalitesi ve organizasyona tam not verdi.

Tour of Türkiye'ye açıklamada bulunan yabancı gazeteciler, organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi.

Almanya'nın Pulstreiber spor dergisinden Stefan Mothes, "Beklediğim gibi, Türkiye'yi ziyaret etmek hoş bir deneyim oldu. Sıcak bir karşılama, iyi yemek ve görülecek bir sürü ilginç şey. İyi organize edilmiş, heyecan verici bir spor etkinliğinin mükemmel örneği olan Tour of Türkiye'yi unutmak mümkün değil." dedi.

Mothes, "Zorlu dağ tırmanışları, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yapılan muhteşem yolculuk ve 6. etabın bitiş çizgisine giden son anlardaki güzel manzara benim için en önemli şeylerdi." ifadelerini kullandı.

Norveç-Gruppetto'dan Vidar Petterson, "Şimdi bu harika turun sonuna geliyoruz. Hem yolda hem de yol dışında her şeyi organize edenler, tanıştığım yerel insanlar, mükemmel konukseverlik, harika etaplar ve yemekler için minnettarım. Çok teşekkürler, geri döneceğim!" diye konuştu.

İspanya-Ciclosfera'dan Alejandro Lingenti, "Yedi yoğun günün ardından, nihayet bu Pazar sonunu heybetli İstanbul'da tamamlayacağımız heyecan verici bir tur olan Tour of Türkiye'nin ne manaya geldiğin anladık." değerlendirmesinde bulundu.

Lingenti, "Kusursuz organizasyon, büyüleyici manzaralar, özel ve zarif bir gastronomi, büyük bir halk coşkusu... Bu, şimdiye kadar olağanüstü bir performans sergileyen vatandaşım Eduardo Sepulveda için kişisel olarak bir zafer beklediğim etkinliğin özeti." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirten Lingenti, "Gördüğüm misafirperverlik ile özgün ve canlı bir spor gösterisine tanık olmam benim için unutulmazdı." açıklamasını yaptı.

Fransa-Velostory'den Francis Cantournet ve Fabien Faure ise, ortak yaptıkları açıklamada, tura davet edildikleri için onurlandırıldıklarını belirti.

Açıklamada, "S??ıcak bir karşılamanın, mükemmel bir organizasyonun tadını çıkardığımız bu harika konaklamanın organizatörlerine teşekkür ederiz. Bu 4 gün, ülkenin manzaralarını, özgünlüğünü, sakinlerini, gastronomisini ve elbette bize sunulan muhteşem otelleri keşfetmemizi sağladı. Ayrıca dinamik ve gelişen bir ülke keşfettik. Güzel dostluk ve şenlik anlarını da paylaşabildiğimiz rehberlerimize teşekkür ederiz. Şüphesiz, bisiklet ve turizm alanındaki keşiflerimizi daha da derinleştirmek adına geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda-Cyclingonline'den Hendrik Jansen ise, "Tour of Türkiye sadece en güzel manzaralardan geçtiği için değil, aynı zamanda tüm bisikletçilere parlama ve fethetme şansı verdiği için güzel bir yarış. Çarşamba günkü etap buna iyi bir örnek. İlk 10'a bakıldığında, zorlu bir tırmanışta kendilerini aşan yarışçıların olduğu görülüyor. Tour of Türkiye tamamen gerçek yarışlarla ilgili. Turun, yolun kenarında yarışı izleyen bazı çocukları bisiklete binmeye ve geleceğin şampiyonu olmaya teşvik edeceğini umuyorum." şeklinde görüş belirttti.

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Kaynak: AA

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