Trabzon, U15 Avrupa Boks Şampiyonası'na 30 ülkeden sporcularla ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Trabzon, U15 Avrupa Boks Şampiyonası'na 30 ülkeden sporcularla ev sahipliği yapacak

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Trabzon, U15 Avrupa Boks Şampiyonası\'na 30 ülkeden sporcularla ev sahipliği yapacak
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Trabzon'da 18-26 Ekim'de Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenecek U15 Avrupa Boks Şampiyonası öncesi basın toplantısı yapıldı. Şampiyonaya 30 ülkeden 400'e yakın sporcu katılacak, Türkiye'den 33 sporcu ringe çıkacak.

TRABZON'da düzenlenecek olan U15 Avrupa Boks Şampiyonası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı bir şampiyona olacak. Kendi ilimizde olmasından dolayı çok gururlu ve onurluyuz. Türk sporuna katkıda bulunmak isteyen bir yapımız var. Konumuz sadece boks" dedi.

Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U15 Avrupa Boks Şampiyonası kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Kentte bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına; Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Avrupa Boks Federasyonu Kıdemli Müsabakalar Yöneticisi Beatrice Bastian ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı. 18-26 Ekim tarihleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak olan şampiyonaya 30 ülkeden 400'e yakın sporcu katılırken, Türkiye'den 33 sporcu ringe çıkacak.

SUAT HEKİMOĞLU: TÜRK SPORUNA KATKI SUNMAK İSTEYEN BİR YAPIMIZ VAR

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu şampiyonaya ilişkin, "30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı bir şampiyona olacak. Kendi ilimizde olmasından dolayı çok gururlu ve onurluyuz. U15 şampiyonamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan çıkacak olan sporcularımızın, yarın dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatlarda mücadele edecek olan sporcular olmasını diliyorum. Kendi ilimizde Avrupa ülkelerini misafir etmekten onur ve gurur duyuyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Şehrimiz kenetlendi. Sadece konsantre olduğumuz nokta, misafirperverlik. İnşallah ilimizin bürokrasisiyle gerekli olanları yapacağız. Trabzon'da Avrupa şampiyonumuz Esmanur Yurtsever var. Kendisinden burada da yine şampiyonluk bekliyoruz. Başka sporcularımız da var. Türk sporuna katkıda bulunmak isteyen bir yapımız var. Konumuz sadece boks. Bunu da Türkiye ve Trabzon olarak göstermek istiyoruz" dedi.

BEATRICE BASTIAN: UNUTULMAZ BİR U15 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI DİLİYORUM

Trabzon'daki boks maçlarında unutulmaz anlara tanıklık edileceğini söyleyen Avrupa Boks Federasyonu Kıdemli Müsabakalar Yöneticisi Beatrice Bastian, "Müsabakalarda tüm sporculara sonsuz başarılar diliyorum. Trabzon'da heyecan verici boks maçlarında adil bir rekabet ve unutulmaz anlara tanıklık edeceğimizi umuyorum. Avrupa Boks Federasyonu adına herkese unutulmaz bir Avrupa U15 Boks Şampiyonası diliyorum, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

LOKMAN ARICIOĞLU: BOKSTA ÇOK İDDİALIYIZ

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, boksun son yıllarda iddialı bir branş olduğunu ifade ederek, "Spor şehri Trabzon olarak böylesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Trabzon'da hemen hemen tüm branşlarda faaliyet yapılıyor ama boksta da çok iddialıyız. İddialı ve şampiyon olan sporcularımız var. Geleceğin yetenekli boksörlerini burada seyretme fırsatımız olacak. Çok heyecanlıyım. Boks, son yıllarda ülkemizin parlayan yıldızı. Olimpiyatlarda en çok madalya aldığımız bir branş haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Avrupa ŞampiyonasıTürkiyeTrabzonGüncelSporSon Dakika

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