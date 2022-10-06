Trabzonspor: 3- 1

STAT: II. Louis Stadyumu

HAKEMLER: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia

MONACO: Nubel - Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, C. Henrique, Diatta, Fofana, Camara (Dk. 65 Jean Lucas), Golovin (Dk. 73 Minamino), Ben Yedder (Dk. 56 Boadu), Embolo (Dk. 56 Volland)TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Bardhi Dk. 81 Naci), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut ), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), GomezGOLLER: Dk. 13 ve Dk. 45+2 (P) Ben Yedder, Dk. 54 Embolo (Monaco) - Dk. 71 Bakasetas ( Trabzonspor )KIRMIZI KART: Dk. 11 Maxi Gomez (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Vanderson, Diatta (Monaco) - Denswil (Trabzonspor)

UEFA Avrupa ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco'y 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Monaco puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

11'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Maxi Gomez, Camara ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Uruguaylı futbolcu ayağa kalkarken, ayağı Camara'nın yüzüne geldi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Kruashvili Gomez'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.13'üncü dakikada Monaco öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Embolo içeri çevirdi. Ben Yedder'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.27'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uzaktan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.45'inci dakikada Monaco penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Vanderson, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.45+2'nci dakikada Ben Yedder'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 2-0.54'üncü dakikada Monaco bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde Golovin ortasını yaptı. Ön direkte Embolo'nun kafa vuruşunda altıpasa doğru yönelen topu, Disasi kafayla ağlara gönderdi: 3-0.71'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye düşürdü. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.Karşılaşma, ev sahibi ekip Monaco'nun 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında ilk 11'de yer alması beklenen Bakasetas'ı yedek kulübesinde bekletti. Avcı, hafif sakatlığı bulunan Bakasetas yerine Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor'da ayrıca Hugo yerine Denswil, Abdülkadir Ömür yerine Bardhi ilk 11'de yer aldı.

- Trabzon