Trabzonspor: 3- 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor: 3- 1

06.10.2022 22:00
Trabzonspor: 3- 1

STAT: II. Louis StadyumuHAKEMLER: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza PipiaMONACO: Nubel - Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, C. Henrique, Diatta, Fofana, Camara (Dk. 65 Jean Lucas), Golovin (Dk. 73 Minamino), Ben Yedder (Dk. 56 Boadu), Embolo (Dk.

STAT: II. Louis Stadyumu

HAKEMLER: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia

MONACO: Nubel - Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, C. Henrique, Diatta, Fofana, Camara (Dk. 65 Jean Lucas), Golovin (Dk. 73 Minamino), Ben Yedder (Dk. 56 Boadu), Embolo (Dk. 56 Volland)TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Bardhi Dk. 81 Naci), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), GomezGOLLER: Dk. 13 ve Dk. 45+2 (P) Ben Yedder, Dk. 54 Embolo (Monaco) - Dk. 71 Bakasetas (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk. 11 Maxi Gomez (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Vanderson, Diatta (Monaco) - Denswil (Trabzonspor)

UEFA Avrupa ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco'y 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Monaco puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

11'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Maxi Gomez, Camara ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Uruguaylı futbolcu ayağa kalkarken, ayağı Camara'nın yüzüne geldi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Kruashvili Gomez'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.13'üncü dakikada Monaco öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Embolo içeri çevirdi. Ben Yedder'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.27'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uzaktan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.45'inci dakikada Monaco penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Vanderson, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.45+2'nci dakikada Ben Yedder'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 2-0.54'üncü dakikada Monaco bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde Golovin ortasını yaptı. Ön direkte Embolo'nun kafa vuruşunda altıpasa doğru yönelen topu, Disasi kafayla ağlara gönderdi: 3-0.71'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye düşürdü. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.Karşılaşma, ev sahibi ekip Monaco'nun 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında ilk 11'de yer alması beklenen Bakasetas'ı yedek kulübesinde bekletti. Avcı, hafif sakatlığı bulunan Bakasetas yerine Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor'da ayrıca Hugo yerine Denswil, Abdülkadir Ömür yerine Bardhi ilk 11'de yer aldı.


- Trabzon
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Zaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor: 3- 1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 02:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor: 3- 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement