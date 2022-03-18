Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika
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Trabzonspor: 3-2

18.03.2022 22:31
Trabzonspor: 3-2

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Onur ÖzütoprakÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Sabo (Dk. 77 Gökhan), Holmen, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd (Dk. 84 Mendes), Boldrin (Dk. 54 Bolassie), Alper Potuk (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Onur Özütoprak

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Sabo (Dk. 77 Gökhan), Holmen, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd (Dk. 84 Mendes), Boldrin (Dk. 54 Bolassie), Alper Potuk (Dk. 84 Yusuf Sarı), Papiss Cisse (Dk. 54 Pohjanpalo)TRABZONSPOR: Erce - Peres, Ahmetcan, Denswil, İsmail (Dk. 68 Yusuf), Siopis, Dorukhan (Dk. 86 Berat), Visca, Abdülkadir (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 76 Bakasetas), Djaniny (Dk. 86 Koita)GOLLER: Dk. 58 (P) - Dk. 64 (P) - Dk. 90+4 (P) Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 47 Abdülkadir Ömür, Dk. 70 Djaniny (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Carlos Ponck, Cemali (Çaykur Rizespor) - Denswil, Peres, Erce (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

16'ncı dakikada sağ kanattan ilerleyen Boyd'un ceza sahası dışından topa sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Erce'nin kucağında kaldı.19'uncu dakikada ceza sahası dışından topu alarak ilerleyen Visca'nın ceza sahası içinde kaleye doğru şut girişiminde kaleci Gökhan kayarak topu Visca'nın ayağından çeldi.22'nci dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta top sağ direkten dışarı çıktı.47'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında İsmail Köybaşı ceza sahası içindeki Djaniny'e pas verdi. Rakip defanstan çıkamayan Djaniny'nin sağa gönderdiği pasında topu karşılayan Abdülkadir Ömür'ün şutunda top filelerle buluştu: 0-1.57'nci dakikada Trabzonspor ceza sahasında bulunan Nwakaeme'nin rakip takımdan Holmen'e müdahalesine hakem penaltı kararı verdi. Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor skoru eşitledi: 1-1.64'üncü dakikada konuk ekipte ceza sahasındaki Denswil, Çaykur Rizespor atağını durdurmaya çalışırken top eline çarptı. Maçı durduran hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Pohjanpalo takımını öne geçirdi: 2-1.70'inci dakikada Trabzonspor'da Cornelius'un Rizespor ceza sahasına havalandırdığı topu Visca, solunda bulunan Djaniny'ye bıraktı. Kalenin sağına doğru şut çeken Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.90+4'üncü dakikada atağa geçen Rizespor'da Pohjanpalo'ya kaleci Erce'nin müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, Erce'ye sarı kart göstererek Çaykur Rizespor lehine penaltı verdi. Pohjanpalo'nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma bu skorla tamamlandı.


- Rize
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Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Volkan Bayarslan, Alper Potuk, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika
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