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Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı - Son Dakika

Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı

14.02.2022 16:49
Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.

Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan'ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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İttifak Holding, Atilla Doğan, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı - Son Dakika Spor


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