Trabzonspor'da 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'da 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu

28.05.2022 19:47
Trabzonspor'da 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Trabzonspor Kulübü'nün 51'inci Divan Genel Kurul toplantısının 16 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün 51'inci Divan Genel Kurul toplantısının 16 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'un 51'inci Divan Genel Kurul toplantısı yapılacak. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokali'nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 1 No'lu salonda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşma yapacağı toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 51'inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu - Son Dakika
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