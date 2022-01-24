Trabzonspor, Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 4,5 yıllığına transfer etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "2021-2022 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 3 milyon lira garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 3 milyon 250 bin garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin garanti ücret ödenecektir." ifadesini kullandı.

Bu arada futbolcunun transferi nedeniyle Altınordu takımına sözleşme fesih bedeli olarak taksitler halinde 600 bin avro+KDV, menajerlik bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.

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