Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

13.04.2022 22:21
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, turnuvanın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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