Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, turnuvanın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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