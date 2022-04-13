Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 21:25
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınma e 5'e 2 çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Anders Trondsen dışındaki tüm oyuncular idmanda yer alırken bugünkü hazırlıklar turnuva ile son buldu.

Bordo mavililer, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son idmanla tamamlayacak

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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