Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.