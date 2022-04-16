Trabzonspor, galibiyet orucunda - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, galibiyet orucuna yattı. Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ligde 4 maçtır kazanamayarak 9 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayla bordo-mavililer galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Nisan ayında oynadığı 3 maçı da kazanamayan Karadeniz ekibi adeta galibiyet orucuna yatarak 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de en son galibiyetini Göztepe karşısında 4-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından oynadığı Çaykur Rizespor maçını 3-2 kaybederken, Beşiktaş ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig'de 73 puanla ilk sıradaki yerini koruyan bordo-mavililer, kalan 5 maçta 4 puan çıkarması halinde, rakiplerin alacağı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. - TRABZON