Trabzonspor-Göztepe maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

12.03.2022 19:13
Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçın başlangıç 11'ine göre iki farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçın başlangıç 11'ine göre iki farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Puchacz'ın yerine Norveçli oyuncu Trondsen'i oynatırken, Bakasetas'ı yedek kulübüne çekip, bu futbolcunun yerine Berat Özdemir'e görev verdi.

En son ligin 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 11'de yer alan Trondsen, 9 lig maçı sonrası ilk 11'de sahaya çıkarak forma giydi.

Karadeniz ekibinde, Hamsik, Vitor Hugo ve Puchacz olmak üzere 3 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlığının ardından son 2 antrenmana katılan Dorukhan Toköz ise 2 maç aradan sonraya kadroya dahil edildi.

Abdullah Avcı'nın 61. maçı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 61. lig maçına çıktı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında anlaşılan Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken, sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Tomas'ın ilk maçı

Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile ilk maçına çıktı.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran sarı-kırmızılar, yerine getirilen Stjepan Tomas idaresindeki ilk müsabakasını Trabzon deplasmanında oynadı.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Atınç Nukan ile Marko Mihojevic ve François Moubandje takımda yer almadı.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi göstererek 41 bin kişilik stadın tamamını doldurdu.

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Kaynak: AA

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