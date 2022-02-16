Üye Girişi
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı - Son Dakika

Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı

16.02.2022 21:39
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor engelini aşan Trabzonspor, iki günlük izinden sonra yeni hafta çalışmalarına soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı.

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor engelini aşan Trabzonspor, iki günlük izinden sonra yeni hafta çalışmalarına soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasını 60 puanla zirvede kapatan Trabzonspor'da futbolcular iki günlük iznin ardından 26'ncı hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Soğuk algınlığı geçiren ve hastalığına rağmen İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında takımının başında olan Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün başlayan Alanyaspor maçı hazırlıklarına katılmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de yapılan idmanı Avcı'nın yerine yardımcısı Orhan Ak yönetirken, bordo mavili takım dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Konyaspor karşılaşmasında gözünden darbe alan Denswil ile karşılaşmasında sol baldırında hafif sakatlık yaşayan Edin Visca katıldı.

Bordo mavili takım hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.


Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı
YORUMLAR
500

İttifak Holding, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:32 İSKİ'nin tartışmalar eşliğinde sunduğu zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
20:43 Son Dakika: Elektrikte tarifelerine yeni düzenleme! Kademeli tarife değişiyor, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılıyor
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
20:23 Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'ya gidiyor
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 21:46:26. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement