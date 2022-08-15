Marc Bartra resmen Trabzonspor'da - Son Dakika
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Marc Bartra resmen Trabzonspor'da

15.08.2022 01:15
Marc Bartra resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, İspanyol oyuncu Marc Bartra'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor, İspanyol oyuncu Marc Bartra'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, oyuncunun kulübü Real Betis'e 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde 1 milyon 250 bin Euro ödeme yapacak.

Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin Euro, her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin Euro prim ödeyecek. İspanyol yıldızın menajerine de, Bartra'ya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.


- Trabzon
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Kaynak: DHA

Marc Bartra, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

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