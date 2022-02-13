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Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

13.02.2022 22:22

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un yardımcı antrenörü Osman Demir, karşılaşmaya sadece 3 puan kaybı olarak baktıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un yardımcı antrenörü Osman Demir, karşılaşmaya sadece 3 puan kaybı olarak baktıklarını söyledi.

Teknik direktör İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Osman Demir, öncelikle hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı diledi.

Demir, iki takım için de önemli bir karşılaşmanın oynadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu atmosferi de tahmin edebiliyorduk. Aslında, çok iyi hazırlandık. İlk yarı taraftarın da etkisiyle Trabzonspor, bizden daha istekliydi. Basit gol yedik. Arkasında Rahmanoviç ile pozisyonumuz var. İki takım adına da ilk yarı Trabzonspor'un isteği dışında kısır geçti diyebilirim. İkinci yarı oyuna iyi başladık, top bizdeydi. İkinci golü yemeden atmayı çok istiyorduk. İkinci golü yedik ama maçı bırakmadık. Doğru zamanda golü bulduk, beraberliği sağlayacak aksiyonlarımız, ceza sahası girişlerimiz oldu, fakat sonuç olmadı. Biz sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz."

İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesine ilişkin bir soru üzerine de Demir, "Aslında herhangi hakaret yok, hiçbir şey yok. Son pozisyondan sonra 'hocam, faul yoktu neden verdi' dedi. Kurala göre hakemin yanına gidildiğinde kırmızı kart oluyor. Herhangi hakaret bir kötü davranış yok." yanıtını verdi.

Demir, ligin bitimine 13 hafta kaldığını, kendilerinin ise 14 karşılaşmasının bulunduğunu vurgulayarak, "Biz sezona başlarken iyi futbol seyrettirmeyi, iyi mücadele etmeyi, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefledik. Bunun için gerekli mücadeleyi, oyunu oynadığımızı düşünüyorum. 14 maçımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

İkinci yarıya Ahmet Çalık'ın vefatıyla acı kayıpla başladıklarını belirterek, "Arkasından değerli silahımızı, Başakşehir aldı. Ona rağmen 3'de 3 yaptık.Trabzonspor ile Konyaspor'un bütçeleri farklı. Transfer yapmak için yapmak istemedik. Doğru isimlerde birleştik ama bu transferler gerçekleşmedi. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapabileceğimize inanıyorduk. Kulübümüzü zarara uğratmadan elimizdeki kadroyla en iyisini yapmayı hedefledik." dedi.

Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

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İttifak Holding, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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