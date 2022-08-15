Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

15.08.2022 01:15
Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı.

Trabzonspor, İspanyol ekibi Real Betis'ten Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 31 yaşındaki İspanyol stoper Bartra'yı kadrosun kattı. Transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur." - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı - Son Dakika

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