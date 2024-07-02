Trabzonspor Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon 2. etap hazırlıkları kapsamında geldiği Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampın ikinci gününde dört grup halinde dayanıklılık testinden geçti.
Milli takımlarda bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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