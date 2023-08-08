Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

08.08.2023 15:30

Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sözleşme gereği bordo-mavililer, 1 milyar 416 milyon lirayı kasasına koyacak.

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasını KAP'a bildirdi. Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 1 milyar 416 milyon lirayı kasasına koyacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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YORUMLAR (1)
  • Kaan Arslan: Harbiden papara hayırlı olsun Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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