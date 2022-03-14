Trabzonspor, puan rekoru peşinde - Son Dakika
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Trabzonspor, puan rekoru peşinde

14.03.2022 11:30
Trabzonspor, puan rekoru peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti.

1995-96 sezonunun 29. haftasında 73 puan toplayan bordo-mavililer, sahasında 30. haftada Vanspor'a 1-0 mağlup olunca aynı puanla haftayı tamamlayarak şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanı bırakmıştı.

Göztepe maçından elde ettiği galibiyetle 29. haftada puanını 70'e yükselten Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde puanını 73 yaparak rekora ortak olacak.

21 haftadır lider

Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

En çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde eden Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın da rekoruna göz dikti.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

En erken şampiyonluk

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Ligde en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık farkı bulunan bordo-mavililer, lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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