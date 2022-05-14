Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı - Son Dakika
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Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı

14.05.2022 18:03

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, taraftarlarıyla beraber teknelerle yola çıktı. Trabzonsporlu ekibin sonraki durağı şampiyonluğun kutlanacağı Medical Park Stadı olacak.

Bu sezon büyük bir coşkuyla her maçında rakiplerini dize getiren Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugün Medical Park Stadı'nda 38 yıl aradan sonra kupasına kavuşacak olan bordo-mavililer Trabzon Limanı'nda taraftarıyla beraber üstü açık otobüsle stada geçecek.

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

FUTBOLCULAR TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ

Tüm şehir kutlama havasına girerken etkinlikler Trabzonspor kafilesinin denizden yapacağı çıkarma ile başlayacak. Trabzonspor şampiyonluk filosu, Trabzonspor Tesisleri'nden bir çok tekne ile taraftarlarla beraber yola çıktı. Trabzon kıyılarında tekneyle şampiyonluk turu yapacak olan bordo mavililer taraftarlarına tarihi anlar yaşatacak.

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı
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Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor

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Son Dakika Spor Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı - Son Dakika
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