Üye Girişi
Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak - Son Dakika

Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak

12.02.2022 14:49
Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maç için taraftarları otobüslerle stadyuma ücretsiz taşıyacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maç için taraftarları otobüslerle stadyuma ücretsiz taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otobüsler Of ve Beşikdüzü ilçelerinden saat 16.00'da, Maçka ilçesinden 17.30'da, Ortahisar ilçesi Sahil Peron (Ganita) ve Yeni Mahalle İpekyolu Fuar Alanı'ndan ise 17.30-17.45-18.00-18.15'de Medical Park Stadyumu'na hareket edecek.

Taraftar, maç biletini göstererek Ganita ve İpekyolu Fuar Alanı'ndaki otoparklardan da ücretsiz faydalanabilecekler.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement