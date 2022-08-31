Trabzonspor , golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un FC Kopenhag 'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kopenhag, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu - Son Dakika

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