Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un FC Kopenhag'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kopenhag, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen takımının en etkili futbolcularından olmuştu. Çıktığı 42 maçta 17 gol ve 3 asistle yıldızını parlatmıştı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu - Son Dakika