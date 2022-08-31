Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu

31.08.2022 11:14

Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a gitti. Bordo-mavililer transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un FC Kopenhag'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Kopenhag, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen takımının en etkili futbolcularından olmuştu. Çıktığı 42 maçta 17 gol ve 3 asistle yıldızını parlatmıştı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı
Kaynak: İHA

Andreas Cornelius, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
11:02 Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam
10:57 "Enerjimiz yüksek" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Laikliğe sahip çıkacağız
10:56 Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 12:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement