Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması

14.04.2022 11:10
Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkan Danışmanı ve bordo-mavili takımın efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın iyi, mütevazı bir insan olduğunu ve onun başarılı olmasını canı gönülden istediğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Danışmanı ve bordo-mavili takımın efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın iyi, mütevazı bir insan olduğunu ve onun başarılı olmasını canı gönülden istediğini söyledi.

Denizci, AA muhabirine, Trabzonspor'un başarısında yönetim kurulunun doğru planlamasının, teknik direktör Abdullah Avcı ile uyumunun etkisinin olduğunu anlattı.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a gelmeden önce takımın durumunun iyi olmadığını dile getiren Denizci, "Ben Abdullah Avcı geçen sezon gelmeden Trabzonspor küme düşüyor diye bakıyordum. 'Biz kimi yeneceğiz, nasıl kurtaracağız?' diye düşünmeye başlamıştım. Allah razı olsun mu diyelim, nasıl diyelim, bir lütuftu." dedi.

Avcı'yı çok sevdiğini dile getiren Denizci, "Futbol farklı bir olay, yarının ne getireceğini bilemeyiz. Ama o mütevazı bir insan. Farklı bakmıyor, ben büyük adamım pozisyonunda değil, güzel bakıyor. İyi bir insan, böyle bir insanın başarılı olmasını canı gönülden istiyorum." diye konuştu.

" Abdülkadir Ömür'ün futbolundan zevk alırım"

Denizci, kendi futbol stiline en çok bordo-mavili takımdan Abdülkadir Ömür'ü benzettiğini de işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oynadığı futboldan da zevk alırım. Adam eksilten, çalım atan ve de planlı futbolcuyu çok severim. Abdülkadir de bunlardan biri. Böyle çocukların çıkmasını isterim altyapıdan. En büyük başarımız Uğurcan'ımız gelmiş, Türkiye'nin biri. Hüseyin'imiz var, Yusuf Yazıcı'mız gitti. Abdülkadir Parmak, kiralık gitti, yarın bu takımın oyuncusu olabilir. Serkan'ımız, Yusuf Erdoğan'ımız, var. Bizim çocuklar çıksın istiyorum, böyle daha farklı zevk veriyor. Ayrımcılık yapmak istemem ama böyle daha çok hoşuma gidiyor. Bu yönden Abdülkadir Ömür'ün oyun stili bana beziyor. Onu zevkle izlemeye çalışıyorum."

Bu söyleminin yabancıya karşı olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Denizci, karakterli yabancı oyuncuları da çok sevdiğini söyledi.

Futbolculuk dönemi

Ali Kemal Denizci, futbolcu olduğu dönemi çok güzel yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel günler gördüm, gözüm arkada kalmadı. Hatalarım da oldu. Zaten hatam olmasa yanlış adam olurdum. Bir insan o kadar güzel önüne her şey serilmiş, Cumhurbaşkanı gibi bir dönem yaşamışsın. Hatalarım oldu ama 'keşke' demedim. Tek eksiğim arzu edip yapamadığım, iyi bir hoca, teknik direktör olabilirdim kendi dünyama göre. Ama bazı şeyler senin istediğin gibi gitmiyor, iyi olmana işi bilmene bu durum bağlı olmuyor. Zaten başaramadığım için 15-20 sene önce teknik direktörlüğü bıraktım. Karakter yapım farklı, savaşamadım diyelim. Tek üzüldüğüm iyi bir teknik direktör olabilirdim, olamadık."

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle taraftarların yürüyüş yapmasına ilişkin ise Denizci, "Çok gururlanıyorum bu yönlerde. Rakip takıma senelerce mücadele ettiğim Fenerbahçe'ye satılıyorum ki bizim Trabzonspor insanı affetmez. O olayı fazla anlayamadıkları halde. Bazı kesim 'Ali Kemal paraya gitti.' diyorlardı. Çok iyi bilenler vardı. 'Ali Kemal, mecburen gitti' diyenler yürüdü. Fenerbahçe formasıyla da ilk Trabzon'a geldiğimde taraftarlar alkışladı, pankartlar açarak tepki göstermedi. Çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Denizci, Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olduğunu, matematiksel olarak garantilemesini beklediklerini kaydederek, "Biz bazı şeyleri çok abartarak da yapıyoruz. Silah atmayalım, yapmayalım. Artık hangi çağda yaşıyoruz? Avrupa'ya bakıp ona göre hareket edelim. O bilinçle şampiyonlukları kutlayalım. Bir şey yaparken acılar çekmeyelim. Sevinirken acı içine düşmeyelim. Mutluluklarını farklı şekilde yaşasınlar, istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması - Son Dakika


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