Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı

Fenerbahçe, golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile yıllık maaşta anlaşmasının ardından Valencia'nın yüksek bonservis beklentisinde yaptığı pazarlıklar sonucu 10 milyon euroda mutabakata vardı.

TRANSFERİ DUYURMAK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

todofichajes.com'un haberine göre 25 yaşındaki golcü oyuncunun transferi en kısa sürede açıklanacak. Gomez, geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 32 maçta forma şansı bulurken 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.