Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı - Son Dakika
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Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı

16.08.2022 12:33
Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan golcü transferinde Maxi Gomez ile anlaşmaya varmasının ardından oyuncunun kulübü Valencia'nın inadını kırdı. İspanyol ekibiyle 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile yıllık maaşta anlaşmasının ardından Valencia'nın yüksek bonservis beklentisinde yaptığı pazarlıklar sonucu 10 milyon euroda mutabakata vardı.

TRANSFERİ DUYURMAK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

todofichajes.com'un haberine göre 25 yaşındaki golcü oyuncunun transferi en kısa sürede açıklanacak. Gomez, geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 32 maçta forma şansı bulurken 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.

YORUMLAR (1)
  • Kerim Gürel: dun valencia girona maçını seyrettim bu adam 10 milyon etmez fener ama real betisin futbolcusu adı nabil fekir alsa feneri tek başına sırtlardı yazık ettiler 10 mil çöpe gitti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı - Son Dakika
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