Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı - Son Dakika
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Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı

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Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı
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Transfere 366 milyon Euro harcama yapan Premier Lig devi Totttenham, Coventry City'i 3-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Coventry City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham, 3-1 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN 

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada James Maddison, 58. dakikada Omar Marmoush ve 90+6. dakikada Ben Davies kaydetti. Coventry City'nin tek golü 49. dakikada Jack Rudoni'den geldi.

SIDIKI CHERIF 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 60 dakika süre almayı başardı. 

TOTENNHAM İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte transfere 366 milyon Euro'luk dev bir harcama yapan Tottenham, bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Coventry de 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Chelsea'ya konuk olacak. Coventry, Fulham'ı ağırlayacak.

Coventry CityTottenhamFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı - Son Dakika
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