Trendyol 1. Lig'de 31. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 31. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, yarın 4 maçla başlayacak. Maç programı açıklandı.

27.03.2025 09:24
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftası yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

16.00 Erzurumspor- Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor- MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)

20.00 Kocaelispor- Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 31. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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