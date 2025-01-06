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Trendyol 1. Lig: Haftanın Özeti

18. haftada Kocaelispor zirve korurken, Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

06.01.2025 23:16
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Trendyol 1. Lig'de 18. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği haftada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor, takipçisiyle puan farkını 5'e çıkararak ilk sıradaki yerini korudu.

Sezonun 18. haftasında oynanan 4 müsabakada gol sesi çıkmadı.

Maçlarda alınan sonuçlar, puan durum ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0

Yeni Malatyaspor- Boluspor: 2-4

MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2

Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 2-3

Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor: 4-0

Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR18122430181238
2.TEKSÜT BANDIRMA SPOR189632718933
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1894533191431
4.ERZURUMSPOR FK189362214830
5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1883731211027
6.MKE ANKARAGÜCÜ188372518727
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ187652320327
8.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL187562321226
9.AHLATCI ÇORUM FK186841917226
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER186841917226
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ188282423126
12.BOLUSPOR187472623325
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK187472221125
14.GENÇLERBİRLİĞİ186661719-224
15.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR186572526-123
16.ESENLER EROKSPOR186482425-122
17.ŞANLIURFASPOR186482527-222
18.SAKARYASPOR185762024-422
19.ADANASPOR183691633-1715
20.YENİ MALATYASPOR1800181057-47-21
NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

Maç programı:

10 Ocak Cuma:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)

16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)

12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyayspor (Eryaman)

13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig: Haftanın Özeti - Son Dakika

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