Trendyol 1. Lig: Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği haftada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor, takipçisiyle puan farkını 5'e çıkararak ilk sıradaki yerini korudu.
Sezonun 18. haftasında oynanan 4 müsabakada gol sesi çıkmadı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durum ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
Yeni Malatyaspor- Boluspor: 2-4
MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2
Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 2-3
Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor: 4-0
Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|18
|12
|2
|4
|30
|18
|12
|38
|2.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|18
|9
|6
|3
|27
|18
|9
|33
|3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|9
|4
|5
|33
|19
|14
|31
|4.ERZURUMSPOR FK
|18
|9
|3
|6
|22
|14
|8
|30
|5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|18
|8
|3
|7
|31
|21
|10
|27
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|8
|3
|7
|25
|18
|7
|27
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|7
|6
|5
|23
|20
|3
|27
|8.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|18
|7
|5
|6
|23
|21
|2
|26
|9.AHLATCI ÇORUM FK
|18
|6
|8
|4
|19
|17
|2
|26
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|6
|8
|4
|19
|17
|2
|26
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|18
|8
|2
|8
|24
|23
|1
|26
|12.BOLUSPOR
|18
|7
|4
|7
|26
|23
|3
|25
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|18
|7
|4
|7
|22
|21
|1
|25
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|6
|6
|6
|17
|19
|-2
|24
|15.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|18
|6
|5
|7
|25
|26
|-1
|23
|16.ESENLER EROKSPOR
|18
|6
|4
|8
|24
|25
|-1
|22
|17.ŞANLIURFASPOR
|18
|6
|4
|8
|25
|27
|-2
|22
|18.SAKARYASPOR
|18
|5
|7
|6
|20
|24
|-4
|22
|19.ADANASPOR
|18
|3
|6
|9
|16
|33
|-17
|15
|20.YENİ MALATYASPOR
|18
|0
|0
|18
|10
|57
|-47
|-21
Maç programı:
10 Ocak Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyayspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig: Haftanın Özeti - Son Dakika
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