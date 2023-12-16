TSK\'ya Askeri Pentatlon Şampiyonası Kupası Teslim Edildi

İsveç'in Halmstad şehrinde ağustos ayında yapılan 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı, daimi kupasını aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından, Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda engelli koşu bayrak yarışmaları için 1999'dan itibaren şampiyon olan ülkeden bir sonrakine devredilen kupanın, kalıcı olarak ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.

Kupanın toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verildiği hatırlatılan açıklamada, "20-27 Ağustos 2023 tarihlerinde İsveç'in Halmstad şehrinde icra edilen 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olarak bu onuru bize yaşatan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kupa kalıcı olarak verildi. Geçmişten günümüze emeği geçen tüm sporcu askerlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.